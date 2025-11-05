Bendrovių katalogas
Anon
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • United Kingdom

Anon Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai United Kingdom vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United Kingdom paketo suma Anon įmonėje yra £82.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£82.4K
Lygis
3
Bazinis
£82.4K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Anon in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £92,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anon Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United Kingdom yra £82,440.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Anon

Susijusios bendrovės

  • DoorDash
  • Spotify
  • Microsoft
  • SoFi
  • Stripe
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai