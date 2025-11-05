Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Denver And Boulder Area Angi įmonėje svyruoja nuo $143K per year L1 lygiui iki $252K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Denver And Boulder Area paketo suma yra $183K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Angi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Angi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
