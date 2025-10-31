Bendrovių katalogas
Angel Studios
Angel Studios Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Angel Studios įmonėje svyruoja nuo $185K iki $268K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Angel Studios bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$209K - $243K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$185K$209K$243K$268K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Angel Studios in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $267,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Angel Studios Produkto vadovas pozicijai in United States yra $184,500.

Kiti ištekliai