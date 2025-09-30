Bendrovių katalogas
Angel One
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Mumbai Metropolitan Region

Angel One Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Mumbai Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma Angel One įmonėje yra ₹2.38M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Angel One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Iš viso per metus
₹2.38M
Lygis
SDE 1
Bazinis
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹198K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Angel One?

₹13.95M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Angel One in Mumbai Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,199,029. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Angel One Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Mumbai Metropolitan Region yra ₹2,282,121.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Angel One

Susijusios bendrovės

  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Uber
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai