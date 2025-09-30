Bendrovių katalogas
Angel One
Angel One Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Angel One įmonėje svyruoja nuo ₹3.05M per year iki ₹6.87M. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹3.8M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Angel One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
SDE 1
(Pradedančiojo lygis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Angel One?

DUK

Kiti ištekliai