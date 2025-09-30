Bendrovių katalogas
Angel One Produkto vadovas Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma Angel One įmonėje yra ₹2.51M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Angel One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹2.51M
Lygis
Associate Product Manager
Bazinis
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Angel One?

₹13.95M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Naujausi atlyginimų pateikimai

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹12,672,627. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Produkto vadovas role in Greater Bengaluru is ₹3,509,706.

