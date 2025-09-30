Bendrovių katalogas
Anaplan Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater London Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater London Area Anaplan įmonėje svyruoja nuo £69.2K per year P2 lygiui iki £121K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater London Area paketo suma yra £91K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anaplan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
(Pradedančiojo lygis)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Anaplan kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Найвищий пакет оплати для позиції Programinės įrangos inžinierius в Anaplan in Greater London Area складає річну загальну компенсацію £152,321. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Anaplan для позиції Programinės įrangos inžinierius in Greater London Area складає £81,477.

