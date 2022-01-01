Bendrovių katalogas
Anaplan
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Anaplan Atlyginimai

Anaplan atlyginimas svyruoja nuo $73,630 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $346,725 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Anaplan. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Sprendimų architektas
Median $168K
Produkto vadovas
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Žmogiškieji ištekliai
Median $344K
Pardavimai
Median $250K
Verslo analitikas
$262K
Klientų aptarnavimas
$98.5K
Klientų sėkmė
$281K
Duomenų mokslininkas
$116K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$138K
Rinkodaros operacijos
$89.2K
Produkto dizaineris
$270K
Projektų vadovas
$154K
Personalo specialistas
$73.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$347K
Techninių programų vadovas
$239K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Anaplan kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Anaplan gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $346,725. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anaplan yra $156,545.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Anaplan

Susijusios bendrovės

  • Box
  • Broadcom
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Pure Storage
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai