AMS Atlyginimai

AMS atlyginimas svyruoja nuo $12,060 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $191,040 Rizikos kapitalo investuotojas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų AMS. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025

Techninės įrangos inžinierius
$76.2K
Žmogiškieji ištekliai
$12.1K
Projektų vadovas
$147K

Personalo specialistas
$81.6K
Programinės įrangos inžinierius
$47.2K
Rizikos kapitalo investuotojas
$191K
DUK

Didžiausią atlyginimą AMS gauna Rizikos kapitalo investuotojas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $191,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AMS yra $78,908.

