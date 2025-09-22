Bendrovių katalogas
Amperity
Amperity Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in United States paketo suma Amperity įmonėje yra $179K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Amperity bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Iš viso per metus
$179K
Lygis
-
Bazinis
$159K
Stock (/yr)
$15K
Priedas
$5K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Amperity?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Option

Amperity kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Sužinoti daugiau

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Amperity in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $182,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Amperity Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $179,000.

Kiti ištekliai