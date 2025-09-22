Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Ampere Computing įmonėje svyruoja nuo $170K per year L6 lygiui iki $275K per year L8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $198K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ampere Computing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
