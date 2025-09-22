Bendrovių katalogas
Ampere Computing
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Žmogiškieji ištekliai

  • Visi Žmogiškieji ištekliai atlyginimai

Ampere Computing Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in United States Ampere Computing įmonėje svyruoja nuo $207K iki $288K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ampere Computing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$221K - $261K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$207K$221K$261K$288K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Žmogiškieji ištekliai pateikimų įmonėje Ampere Computing kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Ampere Computing?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Žmogiškieji ištekliai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Ampere Computing in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $287,820. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ampere Computing Žmogiškieji ištekliai pozicijai in United States yra $206,640.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ampere Computing

Susijusios bendrovės

  • Dataminr
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Samsara
  • Lattice
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai