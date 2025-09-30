Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Amgen įmonėje svyruoja nuo $108K per year L3 lygiui iki $152K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area paketo suma yra $129K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Amgen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
34%
METAI 4
Amgen kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
34% teisės įgyjamos 4th-METAI (34.00% kas metus)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą