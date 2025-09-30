Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Los Angeles Area Amgen įmonėje svyruoja nuo $115K per year L3 lygiui iki $275K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Los Angeles Area paketo suma yra $210K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Amgen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
0%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
34%
METAI 4
Amgen kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
34% teisės įgyjamos 4th-METAI (34.00% kas metus)
