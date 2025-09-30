Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Los Angeles Area Amgen įmonėje svyruoja nuo $96.7K per year L3 lygiui iki $218K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Los Angeles Area paketo suma yra $139K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Amgen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
0%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
34%
METAI 4
Amgen kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
34% teisės įgyjamos 4th-METAI (34.00% kas metus)