Amgen Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Los Angeles Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Los Angeles Area Amgen įmonėje svyruoja nuo $96.7K per year L3 lygiui iki $218K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Los Angeles Area paketo suma yra $139K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Amgen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimą
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Pridėti atlyginimą

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenis

Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

34%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Amgen kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)

  • 34% teisės įgyjamos 4th-METAI (34.00% kas metus)



DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslininkas at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $218,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Duomenų mokslininkas role in Greater Los Angeles Area is $143,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Amgen

