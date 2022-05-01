Bendrovių katalogas
AMETEK
AMETEK Atlyginimai

AMETEK atlyginimas svyruoja nuo $58,107 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $265,200 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų AMETEK. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Elektros inžinierius
Median $200K
Techninės įrangos inžinierius
$60.6K
Mechanikos inžinierius
$147K

Optikos inžinierius
$143K
Programinės įrangos inžinierius
$58.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$265K
Techninių programų vadovas
$171K
DUK

El rol amb millor retribució reportat a AMETEK és Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $265,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AMETEK és $147,000.

