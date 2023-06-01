Bendrovių katalogas
American Red Cross
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

American Red Cross Atlyginimai

American Red Cross atlyginimas svyruoja nuo $30,833 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $183,600 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų American Red Cross. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Administracijos asistentas
$59.7K
Verslo analitikas
$126K
Klientų aptarnavimas
$30.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Duomenų analitikas
$35.5K
Duomenų mokslininkas
$35.2K
Rinkodara
$184K
Produkto vadovas
$131K
Projektų vadovas
$95.5K
Programinės įrangos inžinierius
$79.6K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Самая высокооплачиваемая позиция в American Red Cross — Rinkodara at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $183,600. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в American Red Cross составляет $79,600.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų American Red Cross

Susijusios bendrovės

  • PayPal
  • SoFi
  • Pinterest
  • Roblox
  • Snap
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai