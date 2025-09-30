Vidutinė Aktuaras bendra kompensacija in Greater Houston Area American National įmonėje svyruoja nuo $56.4K iki $78.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą American National bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
