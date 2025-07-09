Bendrovių katalogas
American Medical Association
American Medical Association Atlyginimai

American Medical Association atlyginimas svyruoja nuo $77,610 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $587,050 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų American Medical Association. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $110K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų analitikas
$77.6K
Duomenų mokslininkas
$85.4K

Produkto dizaineris
$81.6K
Produkto vadovas
$249K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$587K
Sprendimų architektas
$139K
DUK

Didžiausią atlyginimą American Medical Association gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $587,050. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija American Medical Association yra $110,000.

