American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Atlyginimai

American Axle & Manufacturing atlyginimas svyruoja nuo $15,075 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $183,600 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų American Axle & Manufacturing. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Mechanikos inžinierius
Median $91.7K
Duomenų mokslininkas
$15.1K
Produkto dizaineris
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$184K
