Mechanikos inžinierius kompensacija in United States American Airlines įmonėje sudaro $105K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $101K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą American Airlines bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L2
Associate Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Mechanical Engineer
$105K
$105K
$0
$0
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai American Airlines?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Mechanikos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai American Airlines in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $110,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija American Airlines Mechanikos inžinierius pozicijai in United States yra $101,000.

