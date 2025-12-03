Bendrovių katalogas
Amer Sports
Amer Sports Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in Norway Amer Sports įmonėje svyruoja nuo NOK 427K iki NOK 620K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Amer Sports bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$48K - $55.7K
Norway
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$42.3K$48K$55.7K$61.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Amer Sports?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Amer Sports in Norway siekia metinę bendrą kompensaciją NOK 619,991. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Amer Sports Pardavimai pozicijai in Norway yra NOK 427,221.

