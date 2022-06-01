Bendrovių katalogas
Amentum
Amentum Atlyginimai

Amentum atlyginimas svyruoja nuo $78,605 bendros metinės kompensacijos Patalpų vadovas žemiausiame taške iki $174,125 Klientų aptarnavimas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Amentum. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/2/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $80K

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Duomenų analitikas
Median $128K
Mechanikos inžinierius
Median $100K

Klientų aptarnavimas
$174K
Patalpų vadovas
$78.6K
Finansų analitikas
$114K
Techninės įrangos inžinierius
$133K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$105K
Programų vadovas
$129K
Projektų vadovas
$113K
Kibernetinio saugumo analitikas
$171K
DUK

The highest paying role reported at Amentum is Klientų aptarnavimas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $174,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amentum is $114,425.

