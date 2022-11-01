Directory delle Aziende
Ambit
Ambit Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ambit va da $17,203 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $83,381 per un Investicijų bankininkas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ambit. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Investicijų bankininkas
$83.4K
Produkto vadovas
$39.8K
Programų inžinierius
$17.2K

FAQ

The highest paying role reported at Ambit is Investicijų bankininkas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $83,381. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ambit is $39,837.

