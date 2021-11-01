Directory delle Aziende
Ambarella
Ambarella Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ambarella va da $54,354 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $305,000 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ambarella. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Aparatinės įrangos inžinierius
Median $255K

ASIC inžinierius

Programų inžinierius
Median $54.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $305K

Verslo analitikas
$235K
Marketingas
$231K
Sprendimų architektas
$251K
Il ruolo più pagato segnalato in Ambarella è Programinės įrangos inžinerijos vadovas con una compensazione totale annuale di $305,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ambarella è di $243,210.

