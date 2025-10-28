Vidutinė Techninių kliento santykių vadovas bendra kompensacija Alteryx įmonėje svyruoja nuo $128K iki $174K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.4%
METAI 3
Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)