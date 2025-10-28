Bendrovių katalogas
Alteryx
Alteryx Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma Alteryx įmonėje yra $237K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Iš viso per metus
$237K
Lygis
L3
Bazinis
$189K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$48K
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Alteryx?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Alteryx in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $418,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alteryx Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $278,300.

