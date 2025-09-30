Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Alteryx įmonėje svyruoja nuo $177K per year Software Engineer lygiui iki $256K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $199K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.4%
METAI 3
Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)
