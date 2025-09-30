Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Prague Metropolitan Area Alteryx įmonėje sudaro CZK 1.86M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Prague Metropolitan Area paketo suma yra CZK 2.02M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.4%
METAI 3
Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą