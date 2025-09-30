Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Alteryx įmonėje svyruoja nuo ₹2.29M per year Associate Software Engineer lygiui iki ₹7.04M per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹4.23M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.4%
METAI 3
Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)
