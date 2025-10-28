Bendrovių katalogas
Alteryx
Alteryx Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Alteryx įmonėje svyruoja nuo ₹2.27M per year Associate Software Engineer lygiui iki ₹7.01M per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹4.21M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)



Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Alteryx in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹7,840,136. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alteryx Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹4,137,395.

