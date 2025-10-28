Bendrovių katalogas
Alteryx
Alteryx Produkto vadovas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Alteryx in Czech Republic siekia metinę bendrą kompensaciją CZK 1,932,908. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alteryx Produkto vadovas pozicijai in Czech Republic yra CZK 1,411,863.

