Alteryx Klientų sėkmė Atlyginimai

Vidutinė Klientų sėkmė bendra kompensacija in India Alteryx įmonėje svyruoja nuo ₹2.1M iki ₹2.99M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.4M - ₹2.81M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų sėkmė pozicijai Alteryx in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,991,697. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alteryx Klientų sėkmė pozicijai in India yra ₹2,096,745.

