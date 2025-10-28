Bendrovių katalogas
Alteryx
Alteryx Buhalteris Atlyginimai

Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in United States Alteryx įmonėje svyruoja nuo $191K iki $278K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alteryx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$219K - $250K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$191K$219K$250K$278K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Alteryx kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Buhalteris pozicijai Alteryx in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $278,480. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alteryx Buhalteris pozicijai in United States yra $191,160.

