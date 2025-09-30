Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Italy ALTEN įmonėje svyruoja nuo €27.5K per year Software Engineer I lygiui iki €36.6K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Italy paketo suma yra €30.3K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
