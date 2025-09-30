Bendrovių katalogas
ALTEN
  Italy

ALTEN Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Italy vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Italy ALTEN įmonėje svyruoja nuo €27.5K per year Software Engineer I lygiui iki €36.6K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Italy paketo suma yra €30.3K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai ALTEN?

DUK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programinės įrangos inžinierius sa ALTEN in Italy ay may taunang kabuuang bayad na €36,566. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ALTEN para sa Programinės įrangos inžinierius role in Italy ay €30,296.

