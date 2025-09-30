Bendrovių katalogas
ALTEN
ALTEN Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Montreal vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Montreal ALTEN įmonėje svyruoja nuo CA$85.5K per year Software Engineer I lygiui iki CA$91.4K per year Software Engineer II lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Montreal paketo suma yra CA$88.3K.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai ALTEN?

DUK

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Programinės įrangos inžinierius در ALTEN in Greater Montreal برابر کل دستمزد سالانه CA$103,011 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ALTEN برای نقش Programinės įrangos inžinierius in Greater Montreal برابر CA$88,320 است.

