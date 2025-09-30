Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada ALTEN įmonėje svyruoja nuo CA$85.5K per year Software Engineer I lygiui iki CA$91.4K per year Software Engineer II lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$88.3K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
