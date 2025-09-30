Bendrovių katalogas
ALTEN
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Canada

ALTEN Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Canada vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada ALTEN įmonėje svyruoja nuo CA$85.5K per year Software Engineer I lygiui iki CA$91.4K per year Software Engineer II lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$88.3K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai ALTEN?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai ALTEN in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$103,011. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ALTEN Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$88,320.

