ALTEN Mechanikos inžinierius Atlyginimai Philadelphia Area vietovėje

Mechanikos inžinierius kompensacija in Philadelphia Area ALTEN įmonėje sudaro $73.5K per year Mechanical Engineer II lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Philadelphia Area paketo suma yra $72K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

DUK

The highest paying salary package reported for a Mechanikos inžinierius at ALTEN in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $75,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Mechanikos inžinierius role in Philadelphia Area is $72,000.

