Mechanikos inžinierius kompensacija in Netherlands ALTEN įmonėje sudaro €42.5K per year Mechanical Engineer I lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --