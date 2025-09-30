Bendrovių katalogas
ALTEN
ALTEN Mechanikos inžinierius Atlyginimai Netherlands vietovėje

Mechanikos inžinierius kompensacija in Netherlands ALTEN įmonėje sudaro €42.5K per year Mechanical Engineer I lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€37.3K - €44K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kokie yra karjeros lygiai ALTEN?

