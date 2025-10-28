Bendrovių katalogas
ALTEN
ALTEN Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Mechanikos inžinierius kompensacija in Netherlands ALTEN įmonėje sudaro €41.5K per year Mechanical Engineer I lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€36.4K - €42.9K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€34K€36.4K€42.9K€47.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Mechanical Engineer I
€41.5K
€41.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai ALTEN?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai ALTEN in Netherlands siekia metinę bendrą kompensaciją €47,379. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ALTEN Mechanikos inžinierius pozicijai in Netherlands yra €34,015.

Kiti ištekliai