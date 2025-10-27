Bendrovių katalogas
AlphaSights
AlphaSights Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in United States AlphaSights įmonėje svyruoja nuo $101K iki $138K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AlphaSights bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$109K - $130K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$101K$109K$130K$138K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai AlphaSights?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai AlphaSights in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $138,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AlphaSights Valdymo konsultantas pozicijai in United States yra $100,800.

