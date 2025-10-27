Bendrovių katalogas
AlphaSense
AlphaSense Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AlphaSense bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹4.4M - ₹5.33M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

AlphaSense kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai AlphaSense in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹5,673,824. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AlphaSense Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹4,059,719.

