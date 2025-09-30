Bendrovių katalogas
AlphaSense
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Finland

AlphaSense Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Finland vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Finland paketo suma AlphaSense įmonėje yra €72.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AlphaSense bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Iš viso per metus
€72.3K
Lygis
L3
Bazinis
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Priedas
€0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai AlphaSense?

€142K

Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

AlphaSense kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

