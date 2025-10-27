Bendrovių katalogas
AlphaSense
AlphaSense Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai kompensacijos in United Kingdom paketo suma AlphaSense įmonėje yra £65.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AlphaSense bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£45.4K
Lygis
-
Bazinis
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai AlphaSense?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

AlphaSense kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai AlphaSense in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £107,654. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AlphaSense Pardavimai pozicijai in United Kingdom yra £45,377.

Kiti ištekliai