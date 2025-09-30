Bendrovių katalogas
AlphaSense
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

  • New York City Area

AlphaSense Produkto vadovas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in New York City Area paketo suma AlphaSense įmonėje yra $170K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AlphaSense bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Iš viso per metus
$170K
Lygis
Product Manager
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$20K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai AlphaSense?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

AlphaSense kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

أعلى حزمة راتب لوظيفة Produkto vadovas في AlphaSense in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $215,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AlphaSense لوظيفة Produkto vadovas in New York City Area هو $170,000.

