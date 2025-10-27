Bendrovių katalogas
AlphaGrep Securities Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in India AlphaGrep Securities įmonėje svyruoja nuo ₹1.7M iki ₹2.33M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AlphaGrep Securities bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.85M - ₹2.19M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.7M₹1.85M₹2.19M₹2.33M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai AlphaGrep Securities?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai AlphaGrep Securities in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,333,366. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AlphaGrep Securities Personalo specialistas pozicijai in India yra ₹1,704,372.

