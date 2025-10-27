Bendrovių katalogas
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas kompensacijos in India paketo suma AlphaGrep Securities įmonėje yra ₹10.95M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AlphaGrep Securities bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹10.95M
Lygis
2
Bazinis
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹6.26M
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
3 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai AlphaGrep Securities in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹14,083,301. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AlphaGrep Securities Finansų analitikas pozicijai in India yra ₹6,319,544.

