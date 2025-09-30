Bendrovių katalogas
Allstate
  • Canada

Allstate Aktuaras Atlyginimai Canada vietovėje

Vidutinė Aktuaras kompensacijos in Canada paketo suma Allstate įmonėje yra CA$74.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Allstate bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$74.6K
Lygis
L1
Bazinis
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Allstate?

CA$226K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Aktuaras pozicijai Allstate in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$191,343. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Allstate Aktuaras pozicijai in Canada yra CA$74,613.

