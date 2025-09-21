Bendrovių katalogas
Alloy
Alloy Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Alloy įmonėje yra $170K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alloy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Iš viso per metus
$170K
Lygis
L2
Bazinis
$170K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Alloy?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Alloy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Alloy in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $225,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alloy Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $168,009.

Kiti ištekliai