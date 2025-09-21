Bendrovių katalogas
Vidutinė Pardavimų inžinierius bendra kompensacija in United States Alloy įmonėje svyruoja nuo $160K iki $234K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alloy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$184K - $210K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$160K$184K$210K$234K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Alloy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimų inžinierius pozicijai Alloy in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $233,640. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alloy Pardavimų inžinierius pozicijai in United States yra $160,380.

